HallowZOOeen Returns to the Tulsa Zoo!

HallowZOOeen presented by Oklahoma Central Credit Union includes Goblin Stops where kids can pick up treats, carnival games at the Insurica Pumpkin Patch, special themed activities at the Burger King Royal Castle and QuikTrip Pirate Island as well as Bank of Oklahoma Haunted Train rides around the zoo. Everyone is encouraged to dress up in creative costumes.

2025 Dates and times are:

Friday, October 17: 6:00 PM- 9:00 PM

Saturday, October 18: 6:00 PM – 9:00 PM

Sunday, October 19: 2:00 PM – 5:00 PM

Friday, October 24: 6:00 PM – 9:00 PM

Saturday, October 25: 2:00 PM – 5:00 PM & 6:00 PM – 9:00 PM

Sunday, October 26: 2:00 PM – 5:00 PM

There are activities for all interest levels!

Daytime Activities:

HallowZOOeen Days feature access to the entire zoo, spooky enhancements, and an opportunity to wear your costume.

Sunday, October 19: 2:00 PM – 5:00 PM

Saturday, October 25: 2:00 PM – 5:00 PM

Sunday, October 26: 2:00 PM – 5:00 PM

Night Activities:

HallowZOOeen Nights are a bit spookier and gives patrons a chance to explore zoo paths at night.

Friday, October 17: 6:00 PM- 9:00 PM

Saturday, October 18: 6:00 PM – 9:00 PM

Friday, October 24: 6:00 PM – 9:00 PM

Saturday, October 25: 6:00 PM – 9:00 PM

Dinners:

Enter the zoo before HallowZOOeen for a feast fit for your little prince, princess or budding buccaneer during Pirates and Princesses Dinner.

October 17, 2025: 5:00PM

October 24, 2025: 5:00PM

