How much house does $500,000 buy you in Enid?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Enid?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Enid right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
5502 Pheasant Run Dr, Enid, OK 73703
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,553
- See 5502 Pheasant Run Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
501 S Hayes St, Enid, OK 73703
- Price: $375,000
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,728
- See 501 S Hayes St, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1614 Quailwood Dr, Enid, OK 73703
- Price: $399,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,526
- See 1614 Quailwood Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
3511 Meadow Dr, Enid, OK 73703
- Price: $494,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,519
- See 3511 Meadow Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
2209 Mt Vernon Rd, Enid, OK 73703
- Price: $365,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,463
- See 2209 Mt Vernon Rd, Enid, OK 73703 on Redfin.com
3929 Rockwood Rd, Enid, OK 73703
- Price: $385,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,413
- See 3929 Rockwood Rd, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1109 Remington Ct, Enid, OK 73703
- Price: $330,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,323
- See 1109 Remington Ct, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1113 Winchester Ave, Enid, OK 73703
- Price: $384,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,258
- See 1113 Winchester Ave, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1309 W Wabash Ave, Enid, OK 73703
- Price: $338,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,209
- See 1309 W Wabash Ave, Enid, OK 73703 on Redfin.com
2910 Woodbriar Sq, Enid, OK 73703
- Price: $339,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,889
- See 2910 Woodbriar Sq, Enid, OK 73703 on Redfin.com
520 Applewood, North Enid, OK 73701
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,831
- See 520 Applewood, North Enid, OK 73701 on Redfin.com
4621 Day Break Ln, Enid, OK 73703
- Price: $415,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,439
- See 4621 Day Break Ln, Enid, OK 73703 on Redfin.com
3502 Northlake Ln, Enid, OK 73703
- Price: $384,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,391
- See 3502 Northlake Ln, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1115 Sawgrass Ln, Enid, OK 73703
- Price: $415,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,355
- See 1115 Sawgrass Ln, Enid, OK 73703 on Redfin.com
4931 Deerfield Cir, Enid, OK 73703
- Price: $421,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,313
- See 4931 Deerfield Cir, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1106 Dalton Ct, Enid, OK 73703
- Price: $344,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,310
- See 1106 Dalton Ct, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1802 Constitution Ave, Enid, OK 73703
- Price: $354,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,216
- See 1802 Constitution Ave, Enid, OK 73703 on Redfin.com
2712 Belle Crossing Dr, Enid, OK 73703
- Price: $419,166
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,117
- See 2712 Belle Crossing Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
2706 Belle Crossing Dr, Enid, OK 73703
- Price: $409,986
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,084
- See 2706 Belle Crossing Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
1207 Remington Ct, Enid, OK 73703
- Price: $334,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,011
- See 1207 Remington Ct, Enid, OK 73703 on Redfin.com
2715 Belle Crossing Dr, Enid, OK 73703
- Price: $414,915
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,085
- See 2715 Belle Crossing Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
4119 Shady Ln, Enid, OK 73701
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 7,500
- See 4119 Shady Ln, Enid, OK 73701 on Redfin.com
9 National Rd, Enid, OK 73703
- Price: $409,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,608
- See 9 National Rd, Enid, OK 73703 on Redfin.com
2525 Homestead Rd, Enid, OK 73703
- Price: $414,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 4,930
- See 2525 Homestead Rd, Enid, OK 73703 on Redfin.com
915 Lincoln Dr, Enid, OK 73703
- Price: $385,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,429
- See 915 Lincoln Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
3422 S 126Th St, Fairmont, OK 73736
- Price: $349,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,157
- See 3422 S 126Th St, Fairmont, OK 73736 on Redfin.com
4118 S 126Th St, Fairmont, OK 73736
- Price: $349,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,157
- See 4118 S 126Th St, Fairmont, OK 73736 on Redfin.com
1902 N 30Th St, Enid, OK 73701
- Price: $329,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,408
- See 1902 N 30Th St, Enid, OK 73701 on Redfin.com
3514 Lakeshore Dr, Enid, OK 73703
- Price: $349,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,315
- See 3514 Lakeshore Dr, Enid, OK 73703 on Redfin.com
5102 N Washington St, Enid, OK 73701
- Price: $370,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,914
- See 5102 N Washington St, Enid, OK 73701 on Redfin.com
