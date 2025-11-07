The most expensive neighborhoods in Tulsa

By Stacker

Homebuyers and sellers are navigating a slow and expensive housing market, with rising prices and stagnant demand keeping many on the sidelines. This comes amid rising economic uncertainty and growing wealth concentration. But luxury homes—multimillion-dollar estates, sleek penthouses, and one-of-a-kind custom builds—are still selling, even as most buyers pull back.

Most people can't afford high-end homes, although they're still fun to dream about. So, to highlight where luxury real estate is commanding the highest prices, Redfin analyzed the most expensive neighborhoods in the Tulsa metro area—and showcased a few of the area's standout listings (when possible).

Note: Redfin's analysis focused on metro areas, meaning some neighborhoods fell within smaller nearby cities. Listings and data were gathered on October 15, 2025.

#1. Sunset Terrace (Tulsa, OK)

Median sale price

: $1,475,000 |

Median days on market

: 34 days

2404 Woodward Blvd, Tulsa, OK 74114
- List price: $1,095,000
- Beds: 3 | Baths: 4 | Square feet: 3,640
- See 2404 Woodward Blvd, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#2. Stone Canyon (Owasso, OK)

Median sale price

: $851,500 |

Median days on market

: 29 days

17937 E Anthem Ridge Rd, Owasso, OK 74055
- List price: $1,650,000
- Beds: 5 | Baths: 5 | Square feet: 6,593
- See 17937 E Anthem Ridge Rd, Owasso, OK 74055 on Redfin.com

19236 E Twin Creeks Dr, Owasso, OK 74055
- List price: $827,999
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,894
- See 19236 E Twin Creeks Dr, Owasso, OK 74055 on Redfin.com

5870 N River Birch Rd, Owasso, OK 74055
- List price: $775,000
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 3,325
- See 5870 N River Birch Rd, Owasso, OK 74055 on Redfin.com

6407 N Bluesage Dr, Owasso, OK 74055
- List price: $898,000
- Beds: 5 | Baths: 4 | Square feet: 4,193
- See 6407 N Bluesage Dr, Owasso, OK 74055 on Redfin.com

#3. Maple Ridge Historic District (Tulsa, OK)

Median sale price

: $720,000 |

Median days on market

: 34 days

1208 E 29Th St, Tulsa, OK 74114
- List price: $630,000
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 2,615
- See 1208 E 29Th St, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

1226 E 19Th St, Tulsa, OK 74120
- List price: $895,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,357
- See 1226 E 19Th St, Tulsa, OK 74120 on Redfin.com

1605 S Cincinnati Ave, Tulsa, OK 74119
- List price: $475,000
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 1,980
- See 1605 S Cincinnati Ave, Tulsa, OK 74119 on Redfin.com

333 E 29Th Pl, Tulsa, OK 74114
- List price: $575,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 2,013
- See 333 E 29Th Pl, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#4. Bryn Mawr (Tulsa, OK)

Median sale price

: $569,000 |

Median days on market

: 39 days

2429 E 22Nd Pl, Tulsa, OK 74114
- List price: $530,000
- Beds: 3 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,737
- See 2429 E 22Nd Pl, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

2501 S Columbia Ave, Tulsa, OK 74114
- List price: $1,275,000
- Beds: 4 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,614
- See 2501 S Columbia Ave, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

2503 S Birmingham Ave, Tulsa, OK 74114
- List price: $1,225,000
- Beds: 5 | Baths: 4.5 | Square feet: 4,303
- See 2503 S Birmingham Ave, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

2513 S Florence Pl, Tulsa, OK 74114
- List price: $99,000
- Beds: 2 | Baths: 1.5 | Square feet: 892
- See 2513 S Florence Pl, Tulsa, OK 74114 on Redfin.com

#5. Southern Hills (Tulsa, OK)

Median sale price

: $497,500 |

Median days on market

: 17 days

2917 E 68Th St, Tulsa, OK 74136
- List price: $990,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,393
- See 2917 E 68Th St, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

3633 E 70Th Pl, Tulsa, OK 74136
- List price: $425,000
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,086
- See 3633 E 70Th Pl, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

6642 S Jamestown Ave, Tulsa, OK 74136
- List price: $695,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 4,038
- See 6642 S Jamestown Ave, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

7014 S Birmingham Ct, Tulsa, OK 74136
- List price: $415,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 3,195
- See 7014 S Birmingham Ct, Tulsa, OK 74136 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

