National Cheeseburger Day: Deals and freebies

Today is the day to celebrate big, juicy, gooey cheeseburgers.
Sept. 18 is National Cheeseburger Day, not to be confused with National Double Cheeseburger Day (yes, that is a thing, according to the National Day Calendar website).
To mark the occasion, there are deals to be had.
As always, they are subject to participation, so you should confirm that a location is taking part in the promotion.
Applebee’s: One of three Classic Handcrafted Burgers and Classic Fries for $8.99. (Today)
Bad Daddy’s Burger Bar: Double Classic Smash Burger with a side for $10.
BJ’s Restaurants & Brewhouse: $13 All-American Smash Burger and a personal-sized Pizookie. (Today)
Buffalo’s Café: Free Pepsi with purchase of a cheeseburger.
Buffalo Wild Wings: Rewards members can get a BOGO burger.
Burger King: Royal Perks members can get a deal a day this week. Thursday is a Free Bacon Cheeseburger with a $1 purchase, Friday is a Free Whopper Jr. with a $1 purchase, Saturday is a Free Cheeseburger with a $1 purchase. Sunday is a Free Original Chicken Sandwich with a $1 purchase. (Today)
Burgerville: Up to 10 burgers for $1.99 each.
Carl’s Jr.: Half-priced Western Bacon Cheeseburger with the purchase of a large fountain drink for rewards members.
Checkers & Rally’s: Big Buford burger for $3
Dairy Queen: Free Double Original Cheeseburger Stackburger for rewards members with app or online orders of $1 or more through Friday.
Dog Haus: BOGO cheeseburgers through the app.
DoorDash: $9 off a Shake Shack order of $25 or more. (Today)
Eddie Merlot’s: $15 cheeseburger and fries from 4 p.m. to 6:30 p.m. (Today)
Farmer Boys: Loyalty members can get a $4 Big Cheeseburger.
Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers: Reward app users can earn a free Freddy’s Original Double Steakburger with $10 purchase through Sunday. (Today)
Good Times Burgers: $8 Bucks Deluxe Deal.
Habit Burger & Grill: CharClub members can get a free Charburger with the purchase of a regular drink.
Huddle House: Free Single Smashburger Deluxe for rewards members. (Franchise Wire)
Hurricane Grill and Wings: Free Pepsi with a cheeseburger purchase.
Jack in the Box: $5 Smashed Jacks and free Jr. Cheeseburger with a $1 or more order.
Jollibee: New rewards members can get a BOGO Angus Cheeseburger through Sunday. (Today)
Logan’s Roadhouse: All-American Cheeseburger 20% off for rewards members. (Franchise Wire)
McDonald’s: App users can get a Double Cheeseburger for 50 cents. (Today)
Mooyah Burgers Fries & Shakes: loyalty members will earn a free cheeseburger with any burger purchase. (Today)
Native Grill & Wings: Bacon cheeseburger for $10 using code CHEESE2025.
Ninety Nine Restaurant & Pub: Cheeseburger and fries for $8.99 (dine-in)
Portillo’s: Perks members can get 50% off a regular cheeseburger.
Red Robin: Big Yummm Burger Deal for $9.99.
Ruby Tuesday: Single American Smashed Burger with fries, tots and All-You-Can-Eat Garden Bar for $8.99; Double American Smashed Burger for $10.99; or Mushroom Swiss Smash Burger, Loaded Guac Smashed Burger or Triple Smashed Burger with fries or tots and the Garden Bar for $11.99.
Smashburger: Single Smashburger for $4.99.
Sonic: Free Double Sonic Smasher with purchase through the app. (Today)
STK Steakhouse: $9.99 cheeseburger. (Today)
Sullivan’s Steakhouse: Signature Angus Burger and garlic fries for $15 between 3 p.m. and 6 p.m. (Franchise Wire)
Tender Greens: Free drink with burger purchase. (Today)
The Melt: 1,000 rewards members can get a free Melt Burger.
Wayback Burgers: $5 Classic Burgers (two per order limit)
Whataburger: Free fries or onion rings when purchasing a Bacon & cheese Whataburger. (Today)
White Castle: BOGO Cheese Sliders with code SAYCHEESE through Sunday.
© 2025 Cox Media Group